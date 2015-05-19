全球经济：亚洲发展中国家成为全球外国直接投资的最主要来源--调查

去年流入中国的FDI达到了1,280亿美元，而美国的FDI净流入减少了三分之二至860亿美元，受美国公司威瑞森通讯(Verizon Communications) 与其英国伙伴沃达丰(Vodafone) 的一项交易拖累。该交易导致价值1,300亿美元的FDI流出美国。
中国企业目前的对外投资与外国企业对中国的投资几乎不相上下，这标志着在过去10年发生了重大转变。在2004年，流入中国的FDI是中国对外投资的11倍。
但调查显示，中国、香港和其他发展中经济体企业的FDI情况与美国或欧洲相差很大。
来自发展中国家的FDI大多流向并购交易，而来自发达国家的FDI中有81%是对现有投资获利的再投资。
中国2014年的FDI支出规模高于日本和德国，二者FDI分别为1,140亿和1,120美元。日本FDI支出继之前三年增长后下降。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 王丽鑫/徐文焰)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%