全球经济：亚洲发展中国家成为全球外国直接投资的最主要来源--调查

去年流入中国的FDI达到了1,280亿美元，而美国的FDI净流入减少了三分之二至860亿美元，受美国公司威瑞森通讯(Verizon Communications) 与其英国伙伴沃达丰(Vodafone) 的一项交易拖累。该交易导致价值1,300亿美元的FDI流出美国。

中国企业目前的对外投资与外国企业对中国的投资几乎不相上下，这标志着在过去10年发生了重大转变。在2004年，流入中国的FDI是中国对外投资的11倍。

但调查显示，中国、香港和其他发展中经济体企业的FDI情况与美国或欧洲相差很大。

来自发展中国家的FDI大多流向并购交易，而来自发达国家的FDI中有81%是对现有投资获利的再投资。