全球金属：CME在摩根大通支持下推出锌期货合约，积极抢夺市场份额

路透纽约5月18日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group) 周一表示，下个月将推出实货交割的锌期货合约；在扩张亚洲市场的同时，发力与伦敦金属交易所(LME)争夺全球金属市场。

CME的这项宣布还包括摩根大通 表达强烈支持此举的声明稿。CME公布，新的锌期货合约将在6月29日开始交易，首个可交割日期目标为10月，尚待监管机构批准。

声明稿并未解释摩根大通在锌期货合约中所扮演的角色。CME一位发言人士表示，摩根大通已“表达有兴趣参与促进该新合约的推出。”

摩根大通全球商品联席主管Michael Camacho在CME声明稿中表示，“产业反馈显示，需要为锌期货建立一个新的、透明的北美指标，我们很高兴CME集团对此做出了迅速果断的回应。”

该合约将以美元定价，每份合约25吨。

CME表示，仓储公司世天威(C. Steinweg)、Henry Bath及Dearborn Distribution Services已申请成为该合约在巴尔的摩、新奥尔良、芝加哥及底特律地区的交割地。(完) (编译 戴素萍 审校 王颖)