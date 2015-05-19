更正-更新版 1-《独家新闻》阿里巴巴安全部总监：想有效打假，合作胜过打官司

(更正：因中文译文有误，内文小标前一段应为“1.5亿元人民币”，非“1.5亿美元”)

路透中国杭州5月18日 - 阿里巴巴网络安全总监倪良表示，说到打假，永远都是合作胜过对簿公堂。

此前，一批奢侈品厂商起诉阿里巴巴，声称阿里巴巴明知故犯，允许假货商将假冒商品销往全球。法国开云集团 旗下的古驰(Gucci)、圣罗兰(Yves Saint Laurent)和其他品牌在曼哈顿联邦法庭对阿里巴巴提起诉讼，指控其违反商标和诈骗相关法规，诉请求偿损失，并向被告发出禁令。

倪良接受路透采访时说，各大品牌想要打击假冒产品，与阿里巴巴谈合作会比起诉阿里巴巴更有效。

阿里巴巴罕见的允许媒体访问其网络安全总部，倪良在这期间接受采访时说，“我还是坚定的认为把钱花在诉讼上跟和我们一起来合作可以起到完全不一样的效果。”

“哪个品牌不跟我合作我也去打假。我不是说品牌来找我要打假我才去打假。NO。…但是呢,有合作的时候会打得更好，这是必然的。”

阿里巴巴专门聘请了约2,000名员工处理打假事务。在公司的网络安全指挥中心，可以看到一块有整面墙那么大的电脑屏幕，上面显示的实时数据，记录商家上线疑似仿冒假货的动作，并显示他们试图出售哪些品牌。有过企图售假前科的商家也都被追踪。

倪良表示，全国还另有5,000名“志愿者”协助阿里巴巴确认售假的商户。他还补充称，去年阿里巴巴花了约1亿元人民币暗地购买产品，以确认它们的真伪。

倪良称，这个数字今年可能将升至1.5亿元人民币。“我相信，我们在打假方面的支出要比任何一个平台或是公司都要多。”

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阿里巴巴旗下两个备受欢迎的平台分别为淘宝和天猫。淘宝类似美国的eBay ，天猫类似亚马逊 。

阿里巴巴控制着八成的中国网络零售业务，截至3月31日当季商品交易总额达970亿美元。

倪良说，迄今为止阿里巴巴已经与包括微软 、苹果 和LVMH集团 在内的品牌厂商签署了1,300多份谅解备忘录，打击假冒产品。

倪良指出，总体而言，阿里巴巴平台上假冒产品占交易商品总量的比例在下降。但他表示，去年阿里巴巴发现的假冒商品数量增至1.3亿件，比2012年的8,000万件增加三分之二。

阿里巴巴不允许媒体在网络安全指挥中心拍照。阿里巴巴发言人对路透说，他们不能指明假冒商家瞄准的品牌。但追踪屏幕上的数据显示，超过5,000件试图上线的商品疑为假货，并且在中午之前被发现和撤掉。

在淘宝网上搜寻"Gucci"及"Guggi"，即可突显问题的复杂性。

产品广告看来就像真品。倪良表示，众所周知从照片上判定产品是否货真价实相当困难。

品牌厂商及行业组织抱怨阿里巴巴令可疑商品下架变得更难。倪良去年指出，在接获涉及约2,000万件商品的投诉后，他的部门已经让1,200万件商品下架，但这个过程会花上一些时间。

他表示，所有被投诉商品中约有四成是真品，或无法证明它们是假货。