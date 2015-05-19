《全球汇市》美国公债收益率上升推高美元，欧元受希腊担忧拖累

美元兑日圆 也微幅升至119.92日圆，脱离上周低点118.885日圆。
澳元兑美元 持稳于0.7994，等待澳洲央行定于0130GMT发布的政策会议记录。
澳洲央行在此次政策会议上推出年内第二次降息，为本国经济提供支撑。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1316 1.1314 +0.02 -6.46 1.2097
美元/日圆 119.93 119.98 -0.04 +0.21 119.68
欧元/日圆 135.71 135.75 -0.03 -6.26 144.78
美元/瑞郎 0.9260 0.9264 -0.04 -6.85 0.9941
英镑/美元 1.5654 1.5647 +0.04 +0.52 1.5573
美元/加元 1.2163 1.2158 +0.04 +4.69 1.1618
澳元/美元 0.7984 0.7984 +0.00 -2.25 0.8168
新西兰元/美元 0.7368 0.7387 -0.26 -5.50 0.7797
澳元/日圆 95.750 95.790 -0.04 -2.05 97.750
新西兰元/日圆 88.360 88.630 -0.30 -5.30 93.310
英镑/日圆 187.74 187.73 +0.01 +0.73 186.38
澳元/新西兰元 1.0829 1.0801 +0.26 +3.44 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 汪红英/王颖/许娜/刘秀红；审校 杜明霞/王兴亚/白云/龚芳)
更多 亚洲
全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%