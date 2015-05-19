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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 08:47 BJT

《全球汇市》美国公债收益率上升推高美元，欧元受希腊担忧拖累

美元兑日圆 也微幅升至119.92日圆，脱离上周低点118.885日圆。

澳元兑美元 持稳于0.7994，等待澳洲央行定于0130GMT发布的政策会议记录。

澳洲央行在此次政策会议上推出年内第二次降息，为本国经济提供支撑。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1316 1.1314 +0.02 -6.46 1.2097

美元/日圆 119.93 119.98 -0.04 +0.21 119.68

欧元/日圆 135.71 135.75 -0.03 -6.26 144.78

美元/瑞郎 0.9260 0.9264 -0.04 -6.85 0.9941

英镑/美元 1.5654 1.5647 +0.04 +0.52 1.5573

美元/加元 1.2163 1.2158 +0.04 +4.69 1.1618

澳元/美元 0.7984 0.7984 +0.00 -2.25 0.8168

新西兰元/美元 0.7368 0.7387 -0.26 -5.50 0.7797

澳元/日圆 95.750 95.790 -0.04 -2.05 97.750

新西兰元/日圆 88.360 88.630 -0.30 -5.30 93.310

英镑/日圆 187.74 187.73 +0.01 +0.73 186.38

澳元/新西兰元 1.0829 1.0801 +0.26 +3.44 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/王颖/许娜/刘秀红；审校 杜明霞/王兴亚/白云/龚芳)

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