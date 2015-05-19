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债券 | 2015年 5月 19日 星期二 09:13 BJT

巴西经济：政府准备通过加税实现财政目标--消息人士

官员表示，政府也考虑对巴西银行业提高CSLL税率，以弥补最近国会削减撙节举措造成的收入减少。CSLL税是对企业获利征收的税负，所得税收将用于社会保障体系。

巴西已是拉丁美洲税负最重的国家之一，加税的决定更加显露出政府想恢复有序财政所面临的困境。

4月时有报导称巴西政府计划把CSLL税率从15%上调至17%之后，巴西银行股股价下跌。

周一，巴西银行股Itaú Unibanco Holding SA 和Banco Bradesco SA 股价分别挫低2.66%和2.45%。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 郑茵/李爽)

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