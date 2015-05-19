《香港报摘》--经济日报5月19日

* 要闻版头条：

--马云、马化腾旗下股份近日动作频频，腾讯 持有逾17%的京东 宣布入股金蝶 ，阿里巴巴 持有约32%的银泰 委任阿里CEO张勇为主席，尽管未有详细计划公布，股价已炒升一至两成。

* 其他：

--作为央企“四项改革”的六大试点企业之一的中粮集团，市传将整合系内逾2,300亿港元的上市王国，刺激系内七家中港公司股票逆市上扬。

--香港财政司司长曾俊华称，正与内地有关部门商讨完善沪港通的安排以及启动深港通的细节，并十分期待中港基金互认的出台，以吸引更多国际基金落户香港。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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