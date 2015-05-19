《香港报摘》--经济日报5月19日

* 要闻版头条：
--马云、马化腾旗下股份近日动作频频，腾讯 持有逾17%的京东 宣布入股金蝶 ，阿里巴巴 持有约32%的银泰 委任阿里CEO张勇为主席，尽管未有详细计划公布，股价已炒升一至两成。
* 其他：
--作为央企“四项改革”的六大试点企业之一的中粮集团，市传将整合系内逾2,300亿港元的上市王国，刺激系内七家中港公司股票逆市上扬。
--香港财政司司长曾俊华称，正与内地有关部门商讨完善沪港通的安排以及启动深港通的细节，并十分期待中港基金互认的出台，以吸引更多国际基金落户香港。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/张喜良)
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全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%