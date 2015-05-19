台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

路透台北5月19日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为5,651亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行649.9亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为261亿台币，累积超额准备为2,844亿台币、加计前期1%的超额准备为4,764亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
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