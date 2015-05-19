《交易视点》台湾五年公债殖利率料难脱盘整--元大宝来证

路透台北5月19日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场殖利率上扬，主要受到获利了结卖压及因股市上涨而减少避险买盘需求影响，在房市成长方面所公布的5月住宅建商信心指数下滑，但建商对市场状况仍偏乐观，市场主要关注在4月货币政策会议纪录及周五将公布的CPI。指标10年期公债收在2.2280%，与前一交易日殖利率上扬8.7基点。

美国公债市场主要关注在周五的美国消费者物价指数CPI可看出近期原油等商品反弹是否足以推升通膨，让美联储决定低通膨风险已出现减退，目前美债殖利率走势波动仍大，即使在上周经济数据不佳而出现下滑，但逢低获利了结将使美债殖利率底部垫高。