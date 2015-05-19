《交易视点》台湾五年公债殖利率料难脱盘整--元大宝来证

路透台北5月19日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场殖利率上扬，主要受到获利了结卖压及因股市上涨而减少避险买盘需求影响，在房市成长方面所公布的5月住宅建商信心指数下滑，但建商对市场状况仍偏乐观，市场主要关注在4月货币政策会议纪录及周五将公布的CPI。指标10年期公债收在2.2280%，与前一交易日殖利率上扬8.7基点。
美国公债市场主要关注在周五的美国消费者物价指数CPI可看出近期原油等商品反弹是否足以推升通膨，让美联储决定低通膨风险已出现减退，目前美债殖利率走势波动仍大，即使在上周经济数据不佳而出现下滑，但逢低获利了结将使美债殖利率底部垫高。
虽美债走势起起伏伏，台湾市场资金宽松加上筹码供应量问题，10年期公债仍有机会走稳在1.60%之下，而五年料难以脱离盘整区间，本周五将有五年期发行前交易豋场，摆脱筹码束缚，可望吸引多空双方进场布局，预期十年券104/5期增额发行 成交区间在1.52%-1.57%，而五年券104/6期 成交区间则1.00%-1.05%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%