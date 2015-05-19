《香港报摘》--信报5月19日

* 要闻版头条：
--银行收取负利率现象开始蔓延至香港。市场消息指出，为避免补贴利息，汇丰 将向香港、英国及德国的机构客户存放多种欧币收取负利率，但企业及零售客户则不受影响。
* 其他：
--即将离任的机管局主席罗康瑞表示，机管局有意与发展商合作发展机场北部地块项目，在首期面积5公顷的范围盖建全港最大商场，希望可于今年内招标，最快2018-19年建成。
--华泰证券(新上市编号：6886）今天公开招股，多间券商合共预留逾400亿港元的保证金，昨天已收到超过150亿港元保证金预定认购，相当于超购近8倍，加上国际配售亦录得超购，反映极为热烈。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%