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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 09:13 BJT

《香港报摘》--信报5月19日

* 要闻版头条：

--银行收取负利率现象开始蔓延至香港。市场消息指出，为避免补贴利息，汇丰 将向香港、英国及德国的机构客户存放多种欧币收取负利率，但企业及零售客户则不受影响。

* 其他：

--即将离任的机管局主席罗康瑞表示，机管局有意与发展商合作发展机场北部地块项目，在首期面积5公顷的范围盖建全港最大商场，希望可于今年内招标，最快2018-19年建成。

--华泰证券(新上市编号：6886）今天公开招股，多间券商合共预留逾400亿港元的保证金，昨天已收到超过150亿港元保证金预定认购，相当于超购近8倍，加上国际配售亦录得超购，反映极为热烈。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/杨淑祯)

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