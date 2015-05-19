长江期货：量价齐升，中证500期指多头氛围浓

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：
周一股指期货市场呈现分化，沪深300期指与上证50期指大幅下跌，而代表中小盘的中证500期指上涨。从市场持仓量变化观察，虽然沪深300期指与上证50期指持仓量分别增加7,911手、1,961手，但主要为期指交割后资金正常回流，但总持仓仍处于低位。中证500期指明显不同，周一四份合约持仓量合计增加4,830手至3,6304手，创出历史新高。大盘股指数期货持仓量较低，而中小盘指数期货持仓量迭创新高，显示市场焦点仍在中证500期指。
中证500期指料将延续强势。一方面，价格不断创新高伴随着持仓量的不断增加，技术上量价配合良好，利于趋势延续。另一方面，主力净多持仓量增加，多头氛围较浓。周一，IC1506前20席位持有买单26,296手，前20席位持有卖单22,522手，净多持仓量3,774手，较前一日增加792手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%