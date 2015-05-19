长江期货：量价齐升，中证500期指多头氛围浓

周一股指期货市场呈现分化，沪深300期指与上证50期指大幅下跌，而代表中小盘的中证500期指上涨。从市场持仓量变化观察，虽然沪深300期指与上证50期指持仓量分别增加7,911手、1,961手，但主要为期指交割后资金正常回流，但总持仓仍处于低位。中证500期指明显不同，周一四份合约持仓量合计增加4,830手至3,6304手，创出历史新高。大盘股指数期货持仓量较低，而中小盘指数期货持仓量迭创新高，显示市场焦点仍在中证500期指。