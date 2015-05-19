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债券 | 2015年 5月 19日 星期二 10:09 BJT

美国金融：美联储提供1,353.97亿美元逆回购协议，为3月底以来最多

路透纽约5月18日 - 据纽约联邦储备银行官网消息，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一向42家投标者提供了总计1,353.97亿美元的隔夜固息逆回购协议，采用的利率水平为0.05%。

此次提供的规模为3月31日2,022.4亿美元以来最高。

美联储上周五向44家竞标者展开了总计762.5亿美元的3天期逆回购操作，投标者包括华尔街交易商、货币市场共同基金和抵押融资机构等，利率水平同样是按0.05%。

据ICAP，回购协议市场隔夜利率水平 最新报0.05-0.09%，上周五报0.09%。

回购市场中，货币基金和其他投资者向银行及华尔街交易商提供短期贷款，银行及交易商则以美国公债及其他证券作为贷款抵押品。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)

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