国信期货：多空因素交织大连铁矿石期货短期或陷入震荡格局

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：
中国稳增长政策支持钢铁需求增加，黑色金属需求低点已过。但矿商扩产计划不改，现货铁矿石价格难以持续上涨，目前在60—63美元/吨区间盘整。在多空因素交织下，铁矿石期货上下两难，短期有望震荡运行。
基建项目投资加码，以及“一带一路”战略的逐步展开实施，意味着中国钢铁消费低点已过，未来钢铁需求量将逐步增加，因此钢铁价格从中长期来看，下跌空间较小，后市有望在震荡中缓步上行。(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%