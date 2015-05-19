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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 08:54 BJT

国信期货：多空因素交织大连铁矿石期货短期或陷入震荡格局

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：

　　中国稳增长政策支持钢铁需求增加，黑色金属需求低点已过。但矿商扩产计划不改，现货铁矿石价格难以持续上涨，目前在60—63美元/吨区间盘整。在多空因素交织下，铁矿石期货上下两难，短期有望震荡运行。

　　基建项目投资加码，以及“一带一路”战略的逐步展开实施，意味着中国钢铁消费低点已过，未来钢铁需求量将逐步增加，因此钢铁价格从中长期来看，下跌空间较小，后市有望在震荡中缓步上行。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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