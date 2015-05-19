信达期货：天胶产量预期下滑，沪胶价格重心将抬升

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：
2014年以来，沪胶价格重心大幅下移至13,000—15,000元/吨的历史低位区间。然而低价导致胶农积极性受挫明显，国内外减产预期较为强烈。西双版纳天胶种植面积占到全国总面积的三分之一，笔者在云南西双版纳天胶主产区调研时了解到，目前由于收入较低，割胶工人流失严重，天胶弃割现象较多，产量预期将下滑。
在割胶工人流失严重使得主产区出现胶农弃割现象的背景下，沪胶在13,000元/吨以下难有下跌空间，后市胶价重心将抬升。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%