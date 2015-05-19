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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 08:57 BJT

信达期货：天胶产量预期下滑，沪胶价格重心将抬升

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：

2014年以来，沪胶价格重心大幅下移至13,000—15,000元/吨的历史低位区间。然而低价导致胶农积极性受挫明显，国内外减产预期较为强烈。西双版纳天胶种植面积占到全国总面积的三分之一，笔者在云南西双版纳天胶主产区调研时了解到，目前由于收入较低，割胶工人流失严重，天胶弃割现象较多，产量预期将下滑。

　　在割胶工人流失严重使得主产区出现胶农弃割现象的背景下，沪胶在13,000元/吨以下难有下跌空间，后市胶价重心将抬升。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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