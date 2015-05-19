香港个股：奥园地产拟发行2.5亿美元三年期优先票据，息率10.875%

路透香港5月19日 - 中国房地产商--奥园地产 称，拟发行本金总额为2.5亿美元的三年期优先票据，息率10.875%。
该公司于联交所的声明称，是次发行估计所得款项净额约2.42亿美元，将用于现有债务再融资。
票据的发售价为本金额的99.067%，每半年支付一次利息，于2018年5月26日到期，并已获得新加坡交易所原则性批准上市。
瑞银 、农银国际、国泰君安国际 以及美银美林 担任票据发行的联席牵头经办人及账簿管理人。
近期中国房地产市场成交转趋活跃，加上股市畅旺，多家内房股在股市和债市筹资。此前雅居乐地产 公布计划发行本金总额5亿美元、于2020年到期的优先票据，息率9%，亦作现有债务再融资。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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