国泰君安期货：大商所焦炭期货反转为时尚早

近期焦炭期货主力1509合约在连续上冲950元/吨失败后，逐级下行。笔者认为，在炼焦煤延续弱势格局、焦化厂销售压力较大以及宏观利好难以推动钢材实际需求的背景下，焦炭反转为时尚早。

今年以来，国内炼焦煤主产区煤炭产量收缩的消息不断。5月起，山西省煤矿开展安全生产大检查，部分不合规煤矿停产，山西煤炭产量下滑。从全国煤炭产量看，4月全国原煤产量为29,802万吨，同比下降7.4%；1—4月累计生产原煤115,026 万吨，同比下降6.1%。然而，产量的缩减并未带来价格的抬升，煤炭生产企业依然不断下调报价，山东大矿二号精煤挂牌价下调45元/吨，由4月1日挂牌价600元/吨下调到555元/吨，现金优惠15元/吨。在供给收缩下，仍然不见煤价企稳，说明需求的疲弱已经超过了原有预期。(完)