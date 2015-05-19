全球金市：金价维持在近三个月高点附近，因美国加息预期降温

这些疲弱的数据令市场预期，美国经济的恢复力道尚不足以促使美联 储在6月政策会议上升息。 该预期对非孳息黄金资产带来支撑。升息将导致黄金需求下降。 但美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯指出，若经济足够强健，美联 储可能在6月考虑升息。 旧金山联储周一公布的报告称，美国经济可能没有目前预期的疲弱， 或为联储尽早升息提供进一步理据。 美元周一全线走强，在连续数周遭抛售降至更具吸引力的点位后回弹 。 美元进一步走强将对作为避险资产的黄金造成打压。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一 黄金持仓量下降0.78%，至718.24吨。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 杜明霞)
更多 亚洲
全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%