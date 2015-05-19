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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 09:11 BJT

全球金市：金价维持在近三个月高点附近，因美国加息预期降温

这些疲弱的数据令市场预期，美国经济的恢复力道尚不足以促使美联
储在6月政策会议上升息。
    
    该预期对非孳息黄金资产带来支撑。升息将导致黄金需求下降。
    
    但美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯指出，若经济足够强健，美联
储可能在6月考虑升息。 
    
    旧金山联储周一公布的报告称，美国经济可能没有目前预期的疲弱，
或为联储尽早升息提供进一步理据。 
    
    美元周一全线走强，在连续数周遭抛售降至更具吸引力的点位后回弹
。
    
    美元进一步走强将对作为避险资产的黄金造成打压。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一
黄金持仓量下降0.78%，至718.24吨。(完)
          
      
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 (编译 汪红英/刘秀红；审校 杜明霞)

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