全球金市：金价维持在近三个月高点附近，因美国加息预期降温

这些疲弱的数据令市场预期，美国经济的恢复力道尚不足以促使美联 储在6月政策会议上升息。 该预期对非孳息黄金资产带来支撑。升息将导致黄金需求下降。 但美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯指出，若经济足够强健，美联 储可能在6月考虑升息。 旧金山联储周一公布的报告称，美国经济可能没有目前预期的疲弱， 或为联储尽早升息提供进一步理据。 美元周一全线走强，在连续数周遭抛售降至更具吸引力的点位后回弹 。 美元进一步走强将对作为避险资产的黄金造成打压。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一 黄金持仓量下降0.78%，至718.24吨。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 杜明霞)