金属期市：伦敦期铜因美元反弹而小跌，关注中国PMI数据

由于中国需求疲软，自5月5日触及今年高点每吨6,481美元以来，铜价一直在窄幅区间内交投。中国4月铜进口较上年同期下降4.4%。

蒙古和力拓 达成了一项协议，为重启被推迟的50亿美元蒙古奥尤陶勒盖铜金矿(Oyu Tolgoi)地下铜矿项目铺平了道路。分析师预计，该矿最早也要到2019年或2020年才会开始商业生产。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)将在下月推出一项锌期货合约，以便在亚洲业务扩张之际，加强与伦敦金属交易所(LME)就金属市场份额展开全球争夺。

诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel)和其他投资者计划在今年年底完成对俄罗斯央行钯金库存的购买。该公司还希望将镍交付给上海期交所，并探索潜在非核心资产选项，包括极地业务和上游天然气资产。(完)

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