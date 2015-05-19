金属期市：伦敦期铜因美元反弹而小跌，关注中国PMI数据

由于中国需求疲软，自5月5日触及今年高点每吨6,481美元以来，铜价一直在窄幅区间内交投。中国4月铜进口较上年同期下降4.4%。
蒙古和力拓 达成了一项协议，为重启被推迟的50亿美元蒙古奥尤陶勒盖铜金矿(Oyu Tolgoi)地下铜矿项目铺平了道路。分析师预计，该矿最早也要到2019年或2020年才会开始商业生产。
芝加哥商业交易所集团(CME Group)将在下月推出一项锌期货合约，以便在亚洲业务扩张之际，加强与伦敦金属交易所(LME)就金属市场份额展开全球争夺。
诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel)和其他投资者计划在今年年底完成对俄罗斯央行钯金库存的购买。该公司还希望将镍交付给上海期交所，并探索潜在非核心资产选项，包括极地业务和上游天然气资产。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/汪红英；审校 龚芳/徐文焰)
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全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%