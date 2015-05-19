中国经济：对使用新能源车船免征车船税，对节约能源车船减半征收--财政部

其中，纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。免征车船税的使用新能源船舶的标准将另行制定。

而减半征收车船税的节约能源乘用车应同时符合相应标准，包括获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下（含1.6升）的燃用汽油、柴油的乘用车等。