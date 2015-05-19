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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 09:21 BJT

中国经济：对使用新能源车船免征车船税，对节约能源车船减半征收--财政部

路透北京5月19日 - 中国财政部等三部委联合通知称，中国将对使用新能源车船免征车船税；对节约能源车船也将减半征收车船税。

财政部网站刊登节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知称，免征车船税的使用新能源汽车包括纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。

其中，纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。免征车船税的使用新能源船舶的标准将另行制定。

而减半征收车船税的节约能源乘用车应同时符合相应标准，包括获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下（含1.6升）的燃用汽油、柴油的乘用车等。

此外，三部委将不定期联合发布《享受车船税减免优惠的节约能源　使用新能源汽车车型目录》，对符合标准的节约能源乘用车、商用车，以及使用新能源汽车予以公告。（完）

更多细节，请点选财政部网站(here) (发稿 王蕾；; 审校 李文科/杨淑祯)

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