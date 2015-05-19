《中国报摘》--其他报纸重要消息5月19日

**上海证券报**
--外交部副部长刘振民表示，目前亚投行已确定57个成员国，争取年中完成谈判，年底前正式成立。
--由阿里巴巴 、腾讯 和中国平安 等合资组建的众安保险近日获批增加交强险与互联网商业车险业务。
--西宁特钢 拟定向增发募资63.6亿元人民币，全部用于偿还银行贷款，其中青海国资系统和员工持股计划等认购达五成。
--百联集团与上影集团达成战略合作，其中上影股份与百联股份 将成立连锁影业投资公司。此次联手，有助于上影提前锁定百联新建商圈的独家院线资源。
--中国中铁 旗下子公司与北京国资经营公司组成的联合体，与哈萨克斯坦方面就阿斯塔纳市轻轨一期项目签署EPC框架协议，线路总长22.4公里。
**第一财经日报**
--银泰商业 任命阿里巴巴CEO张勇担任董事会主席，知情人士透露，这次高管变动应是阿里系今后成为银泰商业最大股东的信号。
**证券时报**
--全球知名清洁能源企业Invenergy LLC宣布正式启动美国伊利诺伊州31.5MW的商用储能项目，该储能项目将采用比亚迪 集装箱式的储能系统。
--中国基金业协会数据显示，4月底国内公募基金资产首次突破6万亿元大关，达6.2万亿元，较3月底增加9,583亿元。
**21世纪经济报 道**
--中国南车 近日在英国伦敦设立子公司，此举被看做是其准备参与竞标英国高速铁路2线的重要步骤。英国高铁二线总造价为500亿英镑，第一阶段计划于2017年开工，2026年通车。
--上汽集团 副总裁、财务总监谷峰指出，未来集团金融业务利润占公司总利润之比例会由目前的8%左右上升至15-20%。
**证券时报**
--国家外管局数据显示，一季度境外投资者对境内金融机构直接投资净流入13.95亿美元；境内金融机构对境外直接投资净流出15.92亿美元。
--民生租赁与瑞丽航空与波音 签署30架737MAX飞机购买意向协议，合同总价约30.6亿美元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%