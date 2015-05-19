《中国报摘》--其他报纸重要消息5月19日

**上海证券报**

--外交部副部长刘振民表示，目前亚投行已确定57个成员国，争取年中完成谈判，年底前正式成立。

--由阿里巴巴 、腾讯 和中国平安 等合资组建的众安保险近日获批增加交强险与互联网商业车险业务。

--西宁特钢 拟定向增发募资63.6亿元人民币，全部用于偿还银行贷款，其中青海国资系统和员工持股计划等认购达五成。

--百联集团与上影集团达成战略合作，其中上影股份与百联股份 将成立连锁影业投资公司。此次联手，有助于上影提前锁定百联新建商圈的独家院线资源。

--中国中铁 旗下子公司与北京国资经营公司组成的联合体，与哈萨克斯坦方面就阿斯塔纳市轻轨一期项目签署EPC框架协议，线路总长22.4公里。

**第一财经日报**

--银泰商业 任命阿里巴巴CEO张勇担任董事会主席，知情人士透露，这次高管变动应是阿里系今后成为银泰商业最大股东的信号。

**证券时报**

--全球知名清洁能源企业Invenergy LLC宣布正式启动美国伊利诺伊州31.5MW的商用储能项目，该储能项目将采用比亚迪 集装箱式的储能系统。

--中国基金业协会数据显示，4月底国内公募基金资产首次突破6万亿元大关，达6.2万亿元，较3月底增加9,583亿元。

**21世纪经济报 道**

--中国南车 近日在英国伦敦设立子公司，此举被看做是其准备参与竞标英国高速铁路2线的重要步骤。英国高铁二线总造价为500亿英镑，第一阶段计划于2017年开工，2026年通车。

--上汽集团 副总裁、财务总监谷峰指出，未来集团金融业务利润占公司总利润之比例会由目前的8%左右上升至15-20%。

**证券时报**

--国家外管局数据显示，一季度境外投资者对境内金融机构直接投资净流入13.95亿美元；境内金融机构对境外直接投资净流出15.92亿美元。

--民生租赁与瑞丽航空与波音 签署30架737MAX飞机购买意向协议，合同总价约30.6亿美元。(完)