中国经济：今年要实施股票发行注册制改革，适时启动“深港通”试点--发改委

路透上海5月19日 - 中国国家发展和改革委员会称，今年将经济体制改革重点任务包括实施股票发行注册制改革，探索建立多层次资本市场转板机制，发展服务中小企业的区域性股权市场，开展股权众筹融资试点；并进一步完善“沪港通”试点，适时启动“深港通”试点。

中国政府网援引国务院批转发展改革委关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见，提出8个方面39项年度经济体制改革重点任务，指出要稳步推进人民币资本项目可兑换，扩大人民币跨境使用，择机推出合格境内个人投资者境外投资试点。

意见还指出，要推进信贷资产证券化，发展债券市场，提高直接融资比重；制定出台私募投资基金管理暂行条例；修改上市公司股权激励管理办法；开展商品期货期权和股指期权试点，推动场外衍生品市场发展；推动证券法修订和期货法制定工作。 今年还要推进国企国资改革，出台深化国有企业改革指导意见，制定改革和完善国有资产管理体制、国有企业发展混合所有制经济等系列配套文件。制定中央企业结构调整与重组方案，加快推进国有资本运营公司和投资公司试点，形成国有资本流动重组、布局调整的有效平台。

中国今年还要落实进一步深化电力体制改革的若干意见，制定相关配套政策，开展售电侧改革等试点；研究提出石油天然气体制改革总体方案，在全产业链各环节放宽准入。 在推进金融改革方面，《意见》提出，推动利率市场化改革，适时推出面向机构及个人发行的大额存单，扩大金融机构负债产品市场化定价范围，有序放松存款利率管制。