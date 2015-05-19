南美金融：阿根廷法院裁定花旗不得放弃托管争议债券

阿根廷经济部在声明稿中表示，法院已下令花旗银行阿根廷分支不得“做出退出阿根廷债券托管的决定。”

法院的裁定，引发万一花旗银行继续设法退出阿根廷托管业务，恐将遭到更多惩罚性措施的担忧。

阿根廷已暂停花旗银行在该国资本市场的运作，并解除分行执行长的职权。

美国地方法院法官葛利沙(Thomas Griesa)于3月12日裁定，花旗不得处理阿根廷据本国法律发行之部分公债的利息支付，花旗银行阿根廷分支此后即宣布计划退出当地的托管业务，因为阿国政府威胁若遵守葛利沙的命令，将撤除其银行执照。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 杜明霞/龚芳)