南美金融：阿根廷法院裁定花旗不得放弃托管争议债券

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
阿根廷经济部在声明稿中表示，法院已下令花旗银行阿根廷分支不得“做出退出阿根廷债券托管的决定。”
法院的裁定，引发万一花旗银行继续设法退出阿根廷托管业务，恐将遭到更多惩罚性措施的担忧。
阿根廷已暂停花旗银行在该国资本市场的运作，并解除分行执行长的职权。
美国地方法院法官葛利沙(Thomas Griesa)于3月12日裁定，花旗不得处理阿根廷据本国法律发行之部分公债的利息支付，花旗银行阿根廷分支此后即宣布计划退出当地的托管业务，因为阿国政府威胁若遵守葛利沙的命令，将撤除其银行执照。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 杜明霞/龚芳)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-