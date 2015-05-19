《香港报摘》--其他报纸重要消息5月19日

* 明报：
--思捷 预计截至今年6月底止全年将录得重大亏损，因中国业务连续两年表现不佳，并需对内地联营公司余下权益的商誉大幅减值，并要作关店及亏损拨备。
* 星岛日报：
--港交所 主席周松岗称，近期大市交投活跃，或因为有中国基金入市，吸引欧美资金流入，但不肯定资金会否在短期撤出香港。
* 东方日报：
--渣打香港、中银香港 等八间银行调低人民币定期存款息率，当中渣打将10万元以上新资金一个月定存年息由2厘削至1厘，并且将同等金额三个月存息下调20点子至2.4厘。
* 文汇报：
--星美控股 与百度 在线网络技术签订全面合作业务协议，共同推出“星美百度联名卡”，该卡可在星美旗下所有电影商城及星美汇社区店使用，目标会员数目为2,000万人。
* 大公报：
--中国社会科学院金融研究所研究员易宪容在港表示，现时一、二线城市总体楼价微升，但三、四线楼价持平，若三、四线楼价不下跌，会令房地产供应过剩问题难以处理。他认为，三、四线楼价有必要下调。
--酷派 常务副总裁兼财务总监蒋超称，公司将于年内完成向互联网运营商转型，目标明年软件收入较去年增长3倍。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%