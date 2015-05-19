《香港报摘》--其他报纸重要消息5月19日

* 明报：

--思捷 预计截至今年6月底止全年将录得重大亏损，因中国业务连续两年表现不佳，并需对内地联营公司余下权益的商誉大幅减值，并要作关店及亏损拨备。

* 星岛日报：

--港交所 主席周松岗称，近期大市交投活跃，或因为有中国基金入市，吸引欧美资金流入，但不肯定资金会否在短期撤出香港。

* 东方日报：

--渣打香港、中银香港 等八间银行调低人民币定期存款息率，当中渣打将10万元以上新资金一个月定存年息由2厘削至1厘，并且将同等金额三个月存息下调20点子至2.4厘。

* 文汇报：

--星美控股 与百度 在线网络技术签订全面合作业务协议，共同推出“星美百度联名卡”，该卡可在星美旗下所有电影商城及星美汇社区店使用，目标会员数目为2,000万人。

* 大公报：

--中国社会科学院金融研究所研究员易宪容在港表示，现时一、二线城市总体楼价微升，但三、四线楼价持平，若三、四线楼价不下跌，会令房地产供应过剩问题难以处理。他认为，三、四线楼价有必要下调。

--酷派 常务副总裁兼财务总监蒋超称，公司将于年内完成向互联网运营商转型，目标明年软件收入较去年增长3倍。（完）