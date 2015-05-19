中国金融：民生租赁订购30架波音飞机，合同总价约30.6亿美元--报载

路透北京5月19日 - 中国金融时报周二报导称，民生金融租赁股份有限公司联合瑞丽航空有限公司，与美国波音公司 在云南瑞丽签署30架波音737MAX飞机购买意向协议，合同总价约30.6亿美元。

云南省致力于成为中国“一带一路”战略的国际运输通道。报导称，此次民生租赁与瑞丽航空、波音公司签署三方购机意向协议，打造以云南昆明为中心的西南航空网络，是基于国家“一带一路”战略，以打通中国海上丝绸之路的西南门户。

另据中新社报导，瑞丽航空联合中航国际租赁、民生金融租赁昨日在云南瑞丽与波音公司签署购买60架波音737MAX飞机的协议，此次合同总金额高达380多亿元人民币。据此计算，中航国际租赁此次亦将订购30架波音飞机。

自2013年7月进入商业航空领域以来，民生租赁通过采购资产包、售后回租、改装转租等商业模式逐步打开市场，客户有包括新加坡航空 在内的国内外十余家航空公司。

作为首批商业银行设立的金融租赁公司，民生租赁目前拥有资产规模超过1,200亿元人民币，拥有和管理的飞机总数230余架，其中中型商用飞机30余架。