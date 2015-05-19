《新兴市场重要经济事件预告》--5月19日-5月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)
5月19日(二)
纽约--印度央行总裁拉詹在纽约经济俱乐部一次午餐会上发表演说。
北京--国际货币基金组织(IMF)亚太部副主管Markus Rodlauer在中国2015年债券资本市场峰会上发表讲话。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计没有利率宣布)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策会议。
雅加达--印尼央行理事会会议。
5月20日(三)
安卡拉--土耳其央行召开月度货币政策委员会会议。
5月21日(四)
葡萄牙辛特拉--欧洲央行就中央银行业举行论坛(至5月23日)。演讲者：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、执委普雷特、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、英国央行总裁卡尼、墨西哥央行总裁卡斯腾斯、爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩(Catherine Mann)及日本央行总裁黑田东彦。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300)。
5月22日(五)
暂无重要经济事件。
5月25日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1330)。
阿比让--非洲开发银行第50届年会(至5月29日)。会议将选举新总裁。
5月26日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议(1200)。作出利率决定，随后公布货币政策声明。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 杜明霞)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%