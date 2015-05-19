《中国债券市场每日交易备忘》--5月19日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种：招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债 --期限及招标金额：1年40亿元；3/7年70亿元；5年60亿元；10年80亿元 --招标时间: 1/3/5年：5月19日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10 --受访人数: 8位(券商和银行) --预测区间: 2.43%-2.59%；3.30%-3.38%；3.55%-3.63%；3.86%-3.97%；3.85%-3. 92% --预测均值: 2.49%；3.34%；3.58%；3.91%；3.89% --5/22 汇丰制造业PMI初值 5月 --5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --中国人民银行条法司副司长刘向民透露，央行正在牵头起草非存款类放贷组织条 例，对各类不吸收公众存款但从事放贷业务的机构和个人实行牌照管理，纳入统一监管 ，同时明确地方政府的主体责任。 --中国财政部等三部委联合通知称，中国将对使用新能源车船免征车船税；对节约 能源车船也将减半征收车船税。 --中国国家发展和改革委员会称，今年将经济体制改革重点任务包括实施股票发行 注册制改革，探索建立多层次资本市场转板机制，发展服务中小企业的区域性股权市场 ，开展股权众筹融资试点；并进一步完善“沪港通”试点，适时启动“深港通”试点。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次