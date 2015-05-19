芝加哥期市：小麦期货持于六周高点附近，因担心不利天气损害作物

7月玉米 上涨0.1%至每蒲式耳3.68-1/4美元，上日涨0.48%。 农业气象预报家周一称，低温天气将威胁到美国北达科达州的玉米种 植；而美国平原小麦种植带南部本周将持续下雨。 美国农业部报告称，美国冬麦优良率为45%，略高于市场预估。 截止周日，18个最大玉米生产州的播种已完成85%，较前一周高出10 个百分点。 --------------------------------0108GMT-------------------- --- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 524.00 2.25 +0.43% +2.54% 492 .12 80 CBOT玉米 368.25 0.25 +0.07% +0.75% 370 .53 64 CBOT大豆 953.50 -1.00 -0.10% +0.03% 968 .58 33 CBOT稻米 $9.79 $0.00 -0.05% +2.25% $10 .08 58 美国原油 $59.57 $0.14 +0.24% -0.20% $57 .29 56 汇率 欧元/美元 $1.131 $0.000 -0.04% -1.23% 美元/澳元 0.799 0.001 +0.09% -0.47% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/李婷仪 审校 徐文焰/许娜)