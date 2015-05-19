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货币新闻 | 2015年 5月 19日 星期二 09:36 BJT

芝加哥期市：小麦期货持于六周高点附近，因担心不利天气损害作物

7月玉米 上涨0.1%至每蒲式耳3.68-1/4美元，上日涨0.48%。
    
    农业气象预报家周一称，低温天气将威胁到美国北达科达州的玉米种
植；而美国平原小麦种植带南部本周将持续下雨。
    
    美国农业部报告称，美国冬麦优良率为45%，略高于市场预估。
    
    截止周日，18个最大玉米生产州的播种已完成85%，较前一周高出10
个百分点。

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           524.00     2.25  +0.43%    +2.54%     492
.12   80
    CBOT玉米           368.25     0.25  +0.07%    +0.75%     370
.53   64
    CBOT大豆           953.50    -1.00  -0.10%    +0.03%     968
.58   33
    CBOT稻米            $9.79    $0.00  -0.05%    +2.25%     $10
.08   58
    美国原油           $59.57    $0.14  +0.24%    -0.20%     $57
.29   56
    汇率
    欧元/美元          $1.131   $0.000  -0.04%    -1.23%
    美元/澳元           0.799    0.001  +0.09%    -0.47%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 汪红英/李婷仪 审校 徐文焰/许娜)

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