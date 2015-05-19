韩国已公布经济指标--2015/5/19

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.8% @-p +0.3% @-r 6月3日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +0.4% +0.4% 6月1日 -- 工业生产(m/m) 3月 -0.4% @-p +2.3% @-r 5月28日 -- 失业率 4月 3.7% @ 3.7% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 4月 顺差85 r 顺差84 r 6月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%