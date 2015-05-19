港报社评：雇主多请兼职，毕业生莫轻率--经济日报5月19日

企业今年向大学毕业生提供的空缺大增，惟多属兼职。无家庭负担的大学毕业生或觉兼职更自由，惟兼职不利累积工作历练，且雇主多请兼职恐因对前景审慎，明年转搵长工或更难。

青年追求自由 多不介意兼职

据大学联校就业资料库数据，今年1月至5月初，雇主向毕业生提供的职位空缺较去年同期大增20.6%，近4.2万个，但长工空缺不升反减16%，兼职则大升69.8%，占总空缺6成。不少年轻人可能觉得是好事。

虽然不少年轻人不同意，新一代较上一代幸福，例如控诉新一代置业上车极难，惟从轻身搵工上，则实在幸运得多。现时年轻人很多出身中产家庭，没有帮轻家庭或「撑起头家」的担子，不但找工作时可更重视兴趣，部分更力求工作轻松、方便旅行，对自由得多的兼职工作，并不介意，甚至欢迎。故此，雇主多请兼职对他们来说是好消息，惟是否真正有利，恐非如此简单。

其一，不论是否大学毕业生，刚踏出社会工作的首数年，实在是寻找适合自己、能发挥长处的工作，以及累积工作知识、历练与人脉的时机，以装备自己在约30岁时能在职业生涯上腾飞，更好地走上人生另一阶段。

但兼职职位却对此不利，因企业一般不会将重任交予兼职者，历练难与长工相比，且兼职多不持久，兼职者转工较频，较难累积深入的工作经验。何况从事兼职的心态，其工作投入度恐难及长工，学习积极度一般较逊。

数年累积下来，兼职者的装备便容易不足，要在职场上跑出，在30岁左右把握机会腾飞恐困难得多。

当然，年轻人可能只打算当兼职轻松一、两年，便会转投长工，但雇主可能忧虑他们对工作投入与热诚不足，历练又不够，或许会认为聘请新毕业生更佳。

其二，明年要转找长工，可能较今年更难。不论从企业少请长工、多请兼职，抑或香港人力资源管理学会的调查昨揭示，就今年加薪与花红幅度，今年一月企业填报的，都较去年底填报的低，反映的恐怕是企业对本港经济增长继续放缓的忧虑增加，故增聘、加人工与派花红都审慎了。

兼职难积历练 明年长工或减

当然，企业的审慎有可能是过虑，或数月后又再积极留人才、争人才，惟若他们的忧心成为事实，那他们明年可能聘请更少长工，在僧多粥少下，今年当兼职者明年要转长工，便不容易。

每个世代难免有异，面对的经济与社会环境亦不同，但在职场规划上，多思虑总有好处。

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