香港个股：中国移动与国投集团组建产业基金，规模50亿元人民币

路透香港5月19日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 称，该公司联同国家开发投资公司（国投集团）组建一支产业基金，规模50亿元人民币。
中移动周一晚间公布，该支产业基金的投资对象为移动互联领域和相关上下游产业中有潜力的公司、企业或其他经济组织的股份、股权、业务和资产，且为成长期和成熟期的企业。
中移动董事长奚国华在声明中称，“面临内外部压力的情况下，在传统直接投资并购模式的基础上探索引入产业业基金模式，利用产业基金专业投资，资本杠杆，分散风险的优点，通过募集社会资金，投资与产业链相关的公司，助力本公司整体的战略转型。”
中移动与国投集团、中移国投创新投资管理有限公司首先成立合伙企业，三方分别占58.8235%、39.2157%及1.96%股权，认缴出资总额为25.5亿元。
合伙企业可根据实际情况于窗口期内增加认缴出资总额至最多50亿元并引入其他投资者，届时中移动、国投集团、中移国投及其他投资者的股权比例将为30%、20%、1%及49%。
国投集团为国有投资控股公司，是53家骨干央企中唯一的投资控股公司，也是国资委批准的国有资产经营公司试点单位。中移国投则是中移动母公司中国移动通信集团、国投集团和国投创新投资管理有限公司（国投集团基金）的合资企业。
香港时间9:59，中移动跌0.57%，报105.3港元；大市恒生指数 则升0.01%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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