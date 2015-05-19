港报社评：扼杀异见温和派，非友即敌失风度--信报5月19日

面对政改非黑即白的两极化争拗，愈临近表决，愈多温和派人士忧心如焚，纷纷各抒己见，尝试力挽狂澜。其中一位企图解开死结的是民主党前立法会议员黄成智，他接受本报访问时表示，打算以个人名义发动联署运动，促请泛民立法会议员在争取到中央承诺提委会公司票转为个人票，以及白票「守尾门」的前提下，考虑投票支持政改方案。

被问到为何愿意「袋住先」，黄成智叹道：「我争取咗（民主）三十年，我唔想我下一辈再争取多三十年，到时候，我们这些人已无法再睇到（民主）。而且，再多三十年，已经二○四七，如果到时取消『一国两制』，仲争咩，咩都无。呢个时刻好重要。」

姑勿论市民是否同意黄成智的看法，在一个讲求包容的民主社会，他的声音应该得到尊重；他单人匹马出钱出力去做一些争取政制发展的事情，其热诚应该得到认同。说到底，所谓联署运动不外乎收集民意，民意是否支持有条件通过政改方案尚属未知数，即使民意支持，泛民议员是否遵从亦是后话。

就在黄成智提出联署运动的构思之后，民主党出现了同室操戈的可悲情况。党友何俊仁与许智峯以党员名义召开记者会，表示对黄成智的做法感到不满和愤怒，要求对方取消联署计划。何俊仁一方面说尊重党员的言论自由，另一方面却以愤然割蓆的姿态扼杀之，他认为黄成智的行为破坏民主党团结，若然坚持联署，民主党必须召开紧急中委会处理，如果获六成以上中委支持，即可冻结黄成智会籍，直至党内纪律聆讯为止。何俊仁与许智峯更加点名「驱逐」党内异见人士，建议狄志远、罗致光及黄成智若与党的理念不符，应该退党，直斥他们并非「温和派」，而是「投降派」。

自由民主的理念不是容得下各种不同意见的吗？为什么狄志远、罗致光及黄成智等人，只不过表达了跟「坚决否决政改方案」不一样的意见，随即受到党友无情的挞伐，既要纪律聆讯，又要建议退党？如此心胸狭隘的举措，与民主党一直以来最讨厌的专制独裁有什么分别？

与其说现今社会撕裂得非黑即白，不如说香港的政治生态已经恶化到非友即敌。显然地，不管黄成智一众温和派如何殚思极虑争取民主，一旦跟何俊仁等人意见相左，马上不被视作同路人，甚至标签为「投降派」，有理由相信，他们将很快被激进派妖魔化为「投共派」。

对于何俊仁的压迫性言论，黄成智表示不回应，他会如期召开记者会，交代联署运动的详情。黄成智说道，泛民现时表明会否决政改，中央又不与泛民讨论，他希望尽力令双方「开闸」。

一个想办法突破僵局，让泛民和中央讨价还价的中间人，若然也被赶绝，且赶绝他的人不是建制派，而是声称尊重言论自由、以民主为名的民主党，我们实在看不到香港的政治生态会有和谐、正常的一日。

何俊仁与许智峯要求黄成智取消联署运动，否则冻结其党籍云云，我们反过来要求，何俊仁与许智峯停止扼杀异见温和派的举动，毕竟这样的排除异己实在欠包容也失风度。

民主党自从在二○一○年顺应民意支持经改良的政改方案通过，促成二○一二年特首与立法会选举办法均能增加民主成分后，却遭到激进派的猛烈狙击，并在选战中接连失利。自此，该党对谈判妥协如惊弓之鸟，对温和理性似「敬而远之」，这种转变在今次政改争议中表露无遗，如今更对党内温和力量摆出赶尽杀绝之势，此对该党的发展是好是坏，对香港的政治前景是福是祸，值得各方深思。

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