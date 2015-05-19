港报社评：港珠澳桥口岸还须购物城--星岛日报5月19日

机场北商业区预计最快两、三年后即可启用，单是首期商场面积已经超过尖沙嘴海港城。这一庞大的新型购物消闲去处，距离港珠澳大桥落脚点只五百米，再加上内地政策可能带来的访港旅客消费模式的转变，当局必须审慎检讨在大桥人工岛上建设大型商场的构思。 机场管理局的商业区计画野心甚大，单是第一期发展，已经可以建造二百万方尺的楼面面积，日后第二、三期落成，可以增加约两倍，而且不会是单纯的「购物城」，而是要向大众提供不一样的购物消闲文娱体验。 机管局锐意把这个庞大商业综合体打造成香港新地标和旅游景点，要做到商业上行得通，不可能像现时客运大楼商场般主要做机场旅客生意，一定要引进其他客源，包括本地市民和内地陆路来客。 机场北商区善用桥头经济 这类机场商业区的构思，在国际上并不新鲜，新加坡樟宜机场早已发展成当地居民家庭乐的好去处，当局未来规划还包括代号「珠宝计画」的工程，在现有三个客运大楼之间建设「室内天空花园」，这个连接三个客运大楼的枢纽将占地三点五公顷，商场、戏院、游泳池俱备，总理李显龙笑言还可以吸引学生来温书。 机场北商业区如果成功吸引大量陆空旅客和本地客，可以为大屿山和新界西北创造庞大经济效益和就业机会，同时会为市区传统商业区带来竞争。在旅客「逼爆」市区和公共交通工具的时日，这种分流作用可以纾解民怨。其最直接的潜在竞争对手，则不是在市区，而是构思中的港珠澳大桥口岸人工岛商场。 官员原先构思在人工岛建设大型购物城，把耗费庞大资金建成的人工岛地尽其利，作为桥头经济第一站，内地来港旅客不必进入市区都可以尽情购物。但是，工程由谘询专家和民意到获得立法会通过拨款，要好几年时间，期间情况恐出现明显变化。 在旅客消费模式方面，内地现时正加速推行自由贸易区，并且倾向减税来鼓励百姓留在内地消费来推动经济，他日经大桥来港的内地旅客，会否单在人工岛购物就满足？ 大桥口岸购物城面对两难 要保证人工岛购物城有商业效益，就要和机场北购物区一样打本地市民主意。如果吸客失败，人工岛购物城就会沦为大白象；如果吸客成功，将会吸引大量非出入境车辆使用接驳口岸道路去人工岛消闲购物，加上大量店员上下班，原先设计的路面是否足以负荷这样的交通流量？大桥本港接驳点会否成为塞车黑点？ 由机管局负责的机场北商业区建设，肯定比政府负责的人工岛商业城快，政府应该通盘考虑，弄清楚人工岛和机场北的分工和地位，作出适当的建设和交通规划。