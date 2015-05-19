港报社评：大签名彰显民意，年轻人也挺政改--文汇报5月19日

「保普选 反暴力」大联盟一连9天的「保民主 撑政改 反拉布 做选民」签名大行动前日正式结束，超过121万香港市民通过参与签名，表达他们希望依法如期普选特首的心声。特别是有很多年轻人通过签名行动表达了对香港局势和前程的关心，他们希望顺利落实普选，香港能够稳定发展，为年轻人提供更好的前景。

香港社会各界，不论政商名流、普通市民还是行业团体，都踊跃支持本次签名行动。参与签名的市民要求各立法会议员尤其是反对派议员，应该聆听是次签名大行动所展现的主流民意，回心转意支持政改，而不应继续以各种手段搞乱香港，否则必定在未来的区议会以至立法会选举中「票债票偿」，被市民用选票踢出议会。

大联盟发言人周融指出，121万个签名的数字可以用来预测未来区议会及立法会选举中建制派获得的票数。他预计建制派可以获得约110万至120万选票，足以改变现时反对派和建制派选票「6：4」定律，而越多选民投票，对建制派亦会更有利。以2012年立法会选举为例，全港约181万张有效票，反对派得到约100万票，建制派则有77万票，全港计反对派得票占55%，建制派则有43%，已经动摇「6：4」定律。若121万个签名数字用来预测下届区议会及立法会选举建制派获得的票数，「6：4」定律将进一步被打破。

未来选情可能出现的变化，与反对派的倒行逆施有很大关系。反对派在去年搞非法「占中」与民为敌、与法治为敌、与繁荣稳定为敌，面对他们的恶劣表现，广大选民已知道如何投出自己手中神圣的一票。再加上今年以来反对派暴力驱客、拉布害港及阻拦政改，市民忍无可忍，选民对反对派「票债票偿」的呼声日益高涨，「保民主 撑政改 反拉布 做选民」形成排山倒海之势，相信对未来选情有决定性的影响。

这次签名行动，吸引了很多年轻人参与。年轻人是香港的未来，他们不希望看到社会上那么多负能量，希望签名表达心声，要求反对派立法会议员聆听社会主流声音，尊重民意，眼香港前途、市民福祉，以理性、务实态度支持政改方案通过，让市民可以在2017年一人一票普选行政长官。更多年轻人关心香港局势和前程，支持依法落实普选，这是香港的福音。

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