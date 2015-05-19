《汇市简讯》欧元兑美元几近持平，亚洲时段守在1.1307-26区间

0138GMT * 欧元兑美元亚洲时段再度几无波动，缺乏走势指引，守在1.1307-2 6区间 * 欧元略高于纽约尾盘低位1.1299美元，200小时移动均值在1.1295 * 小时图一目均衡转换线略高于1.1326，为首道阻力 * 日线图一目均衡转换线切入位在1.1299，100日移动均值为1.1178 * 若有效跌破这两个价位，或许证明趋势逆转 * 关注欧元区通胀和贸易数据、以及德国ZEW数据 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 许娜；审校 杜明霞)