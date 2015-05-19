版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 19日 星期二 09:58 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元几近持平，亚洲时段守在1.1307-26区间

0138GMT
    
    * 欧元兑美元亚洲时段再度几无波动，缺乏走势指引，守在1.1307-2
6区间
    * 欧元略高于纽约尾盘低位1.1299美元，200小时移动均值在1.1295
    * 小时图一目均衡转换线略高于1.1326，为首道阻力
    * 日线图一目均衡转换线切入位在1.1299，100日移动均值为1.1178
    * 若有效跌破这两个价位，或许证明趋势逆转
    * 关注欧元区通胀和贸易数据、以及德国ZEW数据
    (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 许娜；审校 杜明霞)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐