主要国家经济指标预测--5月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月19日(二) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.4% (环比年率) +1.5% +1.5% GDP民间消费(较前季) +0.2% +0.5% GDP资本支出(较前季) +0.8% -0.1% GDP外部需求(较前季) -0.1% +0.2% 5月20日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- -3.2% 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.4% -1.7% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 负23.2 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 412.5 再融资指数 -- 1,596.5 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 +0.7% -0.4% 2350 日本外国债券投资(亿日圆) 一周 -- 4,926 外国投资日本股票(亿日圆) -- 727 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月19日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.4% (较上年同期) -0.1% 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.9% +0.9% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月) 4月 +0.4% +0.8% (较上年同期) -11.7% -11.5% 产出物价(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -1.7% -1.6% 核心产出(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.1% +0.1% 0900 德国ZEW景气判断指数 5月 正41.9 正49.0 ZEW现况指数 正65.7 正68.0 0900 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 3月 顺差234 顺差228 0900 欧元区HICP(较前月) 4月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) 持平 持平 扣除食品与能源的HICP(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.7% +0.6% 1230 美国建筑许可年率(万户) 4月 114.3 106.0 房屋开工年率(万户) 113.5 101.9 (完)