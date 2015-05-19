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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--5月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值     前值
    
    5月19日(二)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季初值      +0.4%     +0.4%
                           (环比年率)                            +1.5%     +1.5%
             GDP民间消费(较前季)                                 +0.2%     +0.5%
             GDP资本支出(较前季)                                 +0.8%     -0.1%
             GDP外部需求(较前季)                                 -0.1%     +0.2%
    
    5月20日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                            5月         --      -3.2%
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               4月       +0.2%     +0.1%
                (较上年同期)                                     -1.4%     -1.7%
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           5月       0-9-0     0-9-0
                                                                 (升息-不变-降息)
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         5月         --     负23.2
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周           --    412.5
             再融资指数                                              --  1,596.5
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  3月        +0.7%    -0.4%     
    2350 日本外国债券投资(亿日圆)                     一周         --      4,926
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --        727
    
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值
    
    5月19日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月      +0.2%      +0.4%
                (较上年同期)                                    -0.1%       持平
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.4%      +0.4%
                              (较上年同期)                      +0.9%      +0.9%
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)            +0.4%      +0.4%
                                            (较上年同期)        +0.9%      +0.9%
    0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月)         4月      +0.4%      +0.8%
                                      (较上年同期)             -11.7%     -11.5%
                              产出物价(较前月)                  +0.1%      +0.2%
                                      (较上年同期)              -1.7%      -1.6%
                              核心产出(较前月)                   持平       持平
                                      (较上年同期)              +0.1%      +0.1%
    0900 德国ZEW景气判断指数                           5月     正41.9     正49.0
             ZEW现况指数                                       正65.7     正68.0
    0900 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)          3月    顺差234    顺差228
    0900 欧元区HICP(较前月)                        4月终值      +0.2%      +0.2%
                   (较上年同期)                                  持平       持平
               扣除食品与能源的HICP(较前月)                     +0.2%      +0.3%
                                   (较上年同期)                 +0.7%      +0.6%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        4月      114.3      106.0
             房屋开工年率(万户)                                 113.5      101.9
    (完)

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