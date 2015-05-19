《汇市简讯》澳元兑美元大跌，此前澳洲央行公布会议记录

0159GMT * 在澳洲央行会议记录公布后，澳元兑美元大跌至0.7956 * 澳洲央行称，政策行动空间不会因为没有指引而受限制 * 会议记录与央行副总裁洛威昨日讲话有所不同，投资者感到不安 * 澳洲央行似乎尽力告知市场，仍处于宽松倾向 * 澳元兑美元跌0.4%，对其他主要货币亦走低 * 20日移动均值0.7932为下道支撑，4至5月走势的38.2%费波纳奇回 档技术位为0.7923 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 许娜；审校 戴素萍)