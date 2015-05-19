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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 10:11 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元大跌，此前澳洲央行公布会议记录

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    * 在澳洲央行会议记录公布后，澳元兑美元大跌至0.7956
    * 澳洲央行称，政策行动空间不会因为没有指引而受限制 
    * 会议记录与央行副总裁洛威昨日讲话有所不同，投资者感到不安
    * 澳洲央行似乎尽力告知市场，仍处于宽松倾向
    * 澳元兑美元跌0.4%，对其他主要货币亦走低
    * 20日移动均值0.7932为下道支撑，4至5月走势的38.2%费波纳奇回
档技术位为0.7923
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校　戴素萍)

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