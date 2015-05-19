台湾债市：10年券殖利率盘初上扬，因美债价格走软

路透台北5月19日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周二盘初小幅上扬。交易员表示，主要是反应美债殖利率弹升，惟台债受限筹码集中因素，空方不愿躁进。

交易商认为，就中长期而言，美债殖利率底部逐渐垫高，有往空头发展的趋势。美国指标10年期公债殖利率 一旦突破2.35%支撑，台债筹码集中的因素才会破解。不过短期内要见到国际债市的明确走向不易，台债也仅能在狭幅区间整理。

〞筹码稳定、且趋势没出来，不需要作空单布局。〞一证券商交易主管说。

五年券104/6 殖利率不弹反跌，与10年券走势分歧。一票券商交易员认为，目前五年券参考性不高，要等到周五新五年券104/9 开始发行前交易，殖利率才会反应市场真实的想法。

美国公债价格周一下滑，因交易商对上周升势获利了结。上周美国公布的经济数据令人失望，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息至明年的预期。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 10年增额公债104/5R ：1.565%-1.585%

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