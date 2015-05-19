全球矿业：澳洲有意调查铁矿石价格崩跌，必和必拓CEO给予强烈抨击

“并非所有调查都不好，毕竟调查能引起人们的共同关注，可建立透明度和信任，但此番调查纯粹是浪费纳税人的钱，”Mackenzie称。
“很明显，这是繁文缛节，为业务带来负担。”
去年一年，铁矿石价格下滑导致澳洲政府收入损失200亿澳元(约合160亿美元)，而且上周公布的2016财年预算基于的铁矿石预期价格是，未来一年每吨在至少48美元。
在中国需求减缓的情况下，主要铁矿石生产商必和必拓、力拓、巴西淡水河谷 和Fortescue Metals Group 仍加大生产，导致铁矿石价格下挫，并使得小规模、高成本的生产商难以生存。
铁矿石价格4月触及每吨46.70美元，创10年低位，不过本周已回升至61美元左右。
Xenophon呼吁展开调查，与亿万富翁Andrew Forrest针对力拓和必和必拓发起的活动不谋而合。Andrew Forrest是澳洲第三大铁矿石生产商Fortescue的创始人。
Fortescue设立“我们的铁矿石”网站(www.ourironore.com)，希望获得民众支持它对抗力拓及必和必拓的行动。
澳洲工业部长麦克法兰(Ian MacFarlane)周二似乎开启改变立场的大门，他告诉ABC Radio，“没有哪个澳洲政府官员”愿意看到铁矿石受规管。
“这两天我一直在和总理沟通，可以肯定的是，对于调查，澳洲政府尚未做出任何决定，”麦克法兰表示。(完) (编译 李婷仪/刘秀红；审校 郑茵/白云)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%