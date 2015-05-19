香港热股：绿城中国早盘初段曾涨9%，获中交建集团增持至最大股东地位

路透香港5月19日 - 中国房地产商绿城中国 周二早盘初段一度涨9%，并触及15个月高位，此前公司公布获得中国交通建设集团增持股份至最大股东地位。
该股早盘曾升至11.2港元。香港时间10:18，升7%，报11港元；大市恒生指数 升0.29%。
绿城中国周一晚间公布，中交建集团向绿城前执行董事罗钊明收购绿城1亿股或4.627%的股份，作价每股11.46港元，交易将于6月16日或前后完成。
本次收购后，中交建集团在绿城的持股比例将升至28.912%，并成为绿城的第一大股东。
绿城表示，相信中交建集团的全球资源优势及央企背景，将为公司在获取土地资源、拓宽境内外融资渠道、降低财务成本等多方面提供更强大的支持。
中交建集团同时为中国交通建设 的母公司。去年底中交建集团以每股11.46港元、总代价60.15亿港元，向绿城主席宋卫平在内的主要股东收购绿城共约5.249亿股或24.288%的股份。 （完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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