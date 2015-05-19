台湾汇市：台币盘初持稳，外资汇入及台股上涨令其较亚币有撑

路透台北5月19日 - 台币兑美元 周二盘初实质交投持稳。汇银人士指出，国际美元稍见反弹，引领韩元等亚币盘初趋贬；反观台币表现相对有撑，主要受惠于外资汇入及台股上涨，后续关注外资汇入续航力道。

他们表示，尽管早盘韩元走势明显偏贬及海外NDF一周美元/台币换汇点折价幅度缩至价平附近，但因盘初外资偏向汇入，带动台币实质交投仍持在30.45附近上下波动，并未如其他亚币趋贬走势；此外，台股大盘指数早盘劲扬，也利于台币走势较其他亚币具有支撑。

〞现在外资买股的钱应该还是帐上的钱。〞一位大型官股银行交易员说。

当地时间10:05，台北外汇成交量1.22亿美元，上日同时间为0.87亿美元；亚洲盘美元周二持坚，受美国公债收益率(殖利率)飙升提振，且由于市场继续担心希腊可能无法在下月偿债，欧元再度承压。韩元兑美元 盘初趋贬，暂报1,092，上日收在1,085.6。

台币兑美元早盘实质交易区间落在30.440-30.484；上日交易区间在30.409-30.472。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点较上日尾盘明显缩减；一个月美元/台币远汇 暂报30.440/30.450，上日收在30.448。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.430-30.500

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