路透基点：来宝集团将再融资规模提高至22.9亿美元--TRLPC

路透香港5月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话称，大宗商 品交易商来宝集团将22.5亿美元的再融资规模提高至22.946亿美元。 15家牵头行兼簿记行均承贷1亿美元，这些银行为澳新银行、美银美 林、三菱东京日联银行、花旗、澳洲联邦银行、星展银行、高盛、汇丰、 意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)、摩根大通、阿布扎比国民银 行(National Bank of Abu Dhabi)、荷兰合作银行、法国兴业银行、渣打 银行和新加坡大华银行。 22家参加一般联贷的银行包括巴西银行、荷兰国际集团、德国Landes bank Baden-Wuerttemberg银行，它们作为牵头行分别承贷1亿、9,500万 和8,000万美元。 有七家银行担任主办行。其中，印度国家银行通过伦敦分行(3,800万 美元)、新加坡分行(1,500万美元)和东京分行(1,000万美元)共承贷6,300 万美元。瑞穗银行承贷5,560万美元，荷兰银行、土耳其Akbank银行和德 国商业银行各承贷5,000万美元。 智利银行(Banco de Chile)、巴西Banco Bradesco银行、德国BHF Ba nk、海湾国际银行(Gulf International Bank)和三井住友银行担任经理 行，其中智利银行承贷3,000万美元，其他四家各承贷2,500万美元。 剩余七家银行担任一般参贷行，Apple Bank、Habib Bank和韩亚银行 各承贷2,000完美元，瑞士信贷和澳洲国民银行各承贷1,800万美元，五三 银行(Fifth Third Bank)和以色列Bank Hapoalim分别承贷1,500万美元和 1,000万美元。 据消息人士，该交易周一签署。 “(贷款启动时)针对来宝有一些负面报导，鉴于此获得这样大规模的 信贷还不算糟糕，”一牵头行兼簿记行的银行工作人员表示。 3月末和4月初时，浑水公司(Muddy Waters)和Iceberg Research两家 研究机构指控来宝，称其会计和信息披露做法不合规。 这笔循环信贷包括一笔11.5114亿美元的一年期贷款和11.4346亿美元 的三年期贷款，利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码85个基 点和95个基点。 按比例参贷的受邀银行最高将为一年期和三年期贷款分别获得120个 基点和130个基点的综合收益，费用分别为35个基点和105个基点。 筹得的资金将用于为2014年5月签署的20亿美元364天期循环信贷，以 及2012年5月签署的约23.6亿美元多档贷款中三年期部分提供再融资，以 及一般企业用途。(完) (编译 李爽 审校 李春喜)