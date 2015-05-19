香港个股：中国海外考虑分拆物业管理业务上市

路透香港5月19日 - 中国房地产龙头企业--中国海外发展 表示，考虑分拆旗下物业管理业务在联交所独立上市的可能性，但目前尚未向联交所提出申请，亦未有分拆时间表。

中国海外周一晚间公布，以5,000万元人民币代价向其持股37.98%的联营公司中国海外宏洋 收购中海宏洋物业管理有限公司的100%股权，预期交易将于本月底或之前完成。

同时，中国海外表示，正考虑分拆物业管理业务上市的可能性，并透过实物分派方式分派予股东。但公司尚未就是否或何时进行分拆作出最终决定。

中国海外周二早盘初段股价升0.52%，报28.95港元。（完）

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