香港个股：中国海外考虑分拆物业管理业务上市

路透香港5月19日 - 中国房地产龙头企业--中国海外发展 表示，考虑分拆旗下物业管理业务在联交所独立上市的可能性，但目前尚未向联交所提出申请，亦未有分拆时间表。
中国海外周一晚间公布，以5,000万元人民币代价向其持股37.98%的联营公司中国海外宏洋 收购中海宏洋物业管理有限公司的100%股权，预期交易将于本月底或之前完成。
同时，中国海外表示，正考虑分拆物业管理业务上市的可能性，并透过实物分派方式分派予股东。但公司尚未就是否或何时进行分拆作出最终决定。
中国海外周二早盘初段股价升0.52%，报28.95港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
更多 亚洲
全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%