《中国公开市场回购未到期一览表》--5月19日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一 次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。 除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利 (MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农 村商业银行等。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%