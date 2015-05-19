汽车产业：中国需求放缓迫使厂商降价，丰厚利润面临威胁

路透北京5月19日 - 跨国汽车厂商因应需求放缓下调中国市场汽车售价，丰厚利润面临威胁。

继大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 上月提高几款畅销车折扣之后，通用汽车 和福特汽车 上周也下调了中国市场在售车型的价格。

“价格调整是我们每天都要做的，”通用汽车中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)对路透表示。“该市场比过去疲软。”

分析师表示，通用汽车及其同业采取不寻常的大幅降价举措，降幅最高达五分之一，表明它们面临着较长期的挑战。对于用双倍甚至三倍价格来购买欧美市场相似或同款汽车，中国消费者越来越抵制。

同时，尽管销量增长大幅放缓，但汽车厂商却在中国增加更多产能。以销量计，中国是全球最大的汽车市场。

4月在华同比销量下降，通用汽车随后做出降价决定。通用汽车及其中国合资公司4月在华汽车销量下降0.4%，市场对其最大品牌汽车的需求全面下滑。五菱、别克和雪佛兰汽车销量分别下滑5.1%、8.5%和5.6%。

“这是永久性降价，”汽车行业咨询公司IHS Automotive驻上海的亚太区董事总经理James Chao表示，“几乎没有(降价)趋势将减弱的迹象。”

通用汽车上周全面下调40款车型的价格。

上海咨询公司Automotive Foresight董事总经理Yale Zhang表示，中国消费者“越来越多地知道，针对具体车型，与美国和其他地区消费者相比，他们没有得到公平价格。”

福特汽车 周五将福特探险者(Explorer)运动型车(运动休旅车，SUV)价格下调4万元人民币，降幅逾8%。大众、上汽集团，以及一汽集团 4月时开始提供折扣，无息贷款及其他优惠方案，以提高大众品牌汽车的销量。

钱惠康称，在中国市场饱和之际，通用汽车仍希望维持9-10%的营业利润率，部分依赖SUV和豪华型汽车的销售。

他称，“寄望每季都录得两位数的增长幅度，...我认为整个行业并不是朝这样的方向发展。”

IHS分析师Chao称，销售放缓可能将进一步加剧产能与需求失衡的状况。

“就在市场真正开始出现一些疲弱迹象的同时，目前和未来几年汽车厂商新增产能陆续投产，”他说，“这才是令人担心的地方。”(完)