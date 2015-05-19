《路透晚报》--5月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：国务院印发《中国制造2025》，全面推进制造强国战略

中国国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，明确在第一个十年将提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合。

--中国经济：对使用新能源车船免征车船税，对节约能源车船减半征收--财政部

中国财政部等三部委联合通知称，中国将对使用新能源车船免征车船税；对节约能源车船也将减半征收车船税。

--中国财政：财税改革谨防成为卡脖子、半拉子和拖泥带水工程--专家

面对中国政府正着力推进的全方位财税体制改革，包括今年实施新修订的预算法，营业税改增值税要在今年全面推广等。中国社科院财经战略研究院院长高培勇提醒，要谨防税制改革成为卡脖子工程，新预算法执行成为半拉子工程，财政体制改革成为拖泥带水工程。

--香港数据：2-4月失业率降至3.2%，就业不足率跌至1.3%

香港政府周二公布，今年2月至4月的失业率轻微下跌0.1个百分点至3.2%，此前连续九个期间保持在3.3%水平；就业不足率亦微跌0.1个百分点至1.3%。

【金融】

--中国保险：众安保险获批增车险和保险信息服务业务，为车险市场添变量

中国首家网络保险公司--众安保险近日获得中国保监会批复，在原有财产险基础上，增加车险和保险信息服务业务，这无疑将令国内竞争相当激烈的车险市场再添一个变量。

【固定收益】

--中国债市：地方债推出定向承销方式对市场影响不大--中债登副总

中国中央国债登记结算公司副总经理白伟群周二表示，地方债定向承销发债方式的推出对债券市场影响不大，因发行规模及主要的投资者均未变，发行方式的变化对市场影响有限。

--中国公开市场：空窗格局已逾一个月，短期内操作必要性仍低

中国央行公开市场周二仍无任何操作，至此空窗格局已持续逾一个月。资金面仍异常充沛，即便应对一个月两次的IPO也毫无压力，无需公开市场额外提供帮助。

--新债招标：中国国开行七年债收益率3.9991%，10年3.9654%%--业内人士

在中国银行间债市周二早盘现券收益率全线上行后，国家开发银行 CHDB.UL 上午招标的五期债结果均高于预期。业内人士透露，第二批两期债中，七年期固息增发债中标收益率3.9991%，10年期为3.9654%。此前二者预测均值为3.91%和3.89%。

--中国货币市场：新股供给提速无碍资金宽裕，回购利率低位渐趋稳

中国银行间市场周二早盘资金宽裕格局仍不改，主要回购利率涨跌互见，但波幅均有限；月内第二批新股申购启动，推升场内七天期资金需求，其价格亦略有上涨，而隔夜资金价格则继续微幅下行并步步趋近1%关口。

--中国债市动态：调整加剧短券收益率领涨IRS亦上行，国开新债结果走高

中国银行间债市周二现券收益率全线上涨。交易员表示，相较之下，前期收益率下行幅度较大的短券品种，调整压力更明显，个别期限上行近10个基点；同时一级国开新债招标结果亦走高，令二级继续承压；利率互换也扩大升幅，五年品种亦超10个基点(bp)。

--《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.42%，二级偏空需求料减弱

中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，受止盈盘影响本周二级市场情绪偏空，而早间的国开债招标结果亦较预期显高，一二级联袂弱势下，预计明日七年国债定位或高于二级，预测均值约为3.42%。

【外汇】

--中国外汇：4月银行代客结售汇连八月逆差，规模收窄至921亿元--外管局

中国国家外汇管理局周二公布，4月银行结售汇连续第九个月录得逆差，但1,062亿元人民币（等值173亿美元）逆差规模较3月的记录高点4,062亿元明显收窄。其中，银行代客结售汇逆差亦收窄至921亿元，为连续第八个月逆差，银行自身结售汇逆差141亿元。

--人民币汇率：4月实际与名义有效汇率均小贬，结束连10月升势--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际与名义有效汇率指数均出现小幅贬值，结束此前10个月连升走势。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.92%至130.44，上月为环比涨0.95%；人民币名义有效汇率指数微跌0.1%至125.94，上月环比为上涨2.01%。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小贬，市场死气沉沉待大行出动打破区间

人民币兑美元即期周二早盘小贬，中间价结束四连升并逼近6.11元关口。交易员称市场死气沉沉，成交清淡；新公布的银行结售汇逆差规模虽明显收窄，但对汇市影响有限。

【证券/行业】

--中国证券：今年要实施股票发行注册制改革，适时启动“深港通”试点--发改委

中国国家发展和改革委员会称，今年将经济体制改革重点任务包括实施股票发行注册制改革，探索建立多层次资本市场转板机制，发展服务中小企业的区域性股权市场，开展股权众筹融资试点；并进一步完善“沪港通”试点，适时启动“深港通”试点。

--中国证券：深交所将扩容深证成份指数样本股至500只,选样规则保持不变

中国深圳证券交易所周二决定，于2015年5月20日对深证成份指数正式实施样本股扩容。扩容后，指数样本数量将从现有的40只扩大到500只，指数代码、指数简称、选样规则保持不变。

--中国股市：沪综指放量收升3%至两周新高，金融股领涨大盘

中国股市沪综指周二放量收升3.1%至两周新高，并创近四个月最大单日涨幅，银行、券商等金融股领涨大盘。分析师指出，近期出台稳增长的产业政策较密集，在基本面上对大盘蓝筹股形成支撑，另外其经过前期调整后估值水平回落，资金有从中小盘股撤出流入大盘蓝筹股的迹象，盘中板块轮动的迹象明显。

--中国基金：4月末基金业规模6.2万亿元，当月大增近万亿--基金业协会

在中国股市大涨的驱动下，基金规模也一路水涨船高。中国证券投资基金业协会最新发布数据显示，截至今年4月末，中国公募基金资产规模合计达6.2万亿元人民币，单月大增近万亿元或18.3%。

--全球金属：今年下半年中国铜需求料将回暖，得益于政府刺激措施

由于中国政府为刺激经济而采取增加流动性和降低地方企业成本的举措，今年下半年中国的精炼铜消费量有望增加。

--汽车产业：中国需求放缓迫使厂商降价，丰厚利润面临威胁

跨国汽车厂商因应需求放缓下调中国市场汽车售价，丰厚利润面临威胁。继大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)上月提高几款畅销车折扣之后，通用汽车和福特汽车上周也下调了中国市场在售车型的价格。

--香港个股：中国移动与国投集团组建产业基金，规模50亿元人民币

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 0941.HK 称，该公司联同国家开发投资公司（国投集团）组建一支产业基金，规模50亿元人民币。 (完)