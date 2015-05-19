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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 11:06 BJT

日本股市：早盘涨至三周高点，受美股创新高提振

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国5月住宅建筑商信心指数下滑，5月NAHB/富国房屋市场指数从4月的56下滑至54。

“当风险偏好回升时，投资者开始将更多注意力投向股票估值，”东海东京调查中心的首席策略师中井裕幸表示。

他还说，日股被认为较便宜，其股价净值比为1.46，而美股和德股的股价净值比分别为2.78和1.89。

“东证股价指数约40%的成分股股价低于账面价值，因此从中期来看，人们可能会买入这类股票，”中井裕幸说。

东证股价指数 涨0.5%至1,634.46点；JPX-日经400指数 涨0.5%至14,776.20点。(完)

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