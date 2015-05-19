日本股市：早盘涨至三周高点，受美股创新高提振

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国5月住宅建筑商信心指数下滑，5月NAHB/富国房屋市场指数从4月的56下滑至54。
“当风险偏好回升时，投资者开始将更多注意力投向股票估值，”东海东京调查中心的首席策略师中井裕幸表示。
他还说，日股被认为较便宜，其股价净值比为1.46，而美股和德股的股价净值比分别为2.78和1.89。
“东证股价指数约40%的成分股股价低于账面价值，因此从中期来看，人们可能会买入这类股票，”中井裕幸说。
东证股价指数 涨0.5%至1,634.46点；JPX-日经400指数 涨0.5%至14,776.20点。(完)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%