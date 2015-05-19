日本股市：早盘涨至三周高点，受美股创新高提振

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国5月住宅建筑商信心指数下滑，5月NAHB/富国房屋市场指数从4月的56下滑至54。

他还说，日股被认为较便宜，其股价净值比为1.46，而美股和德股的股价净值比分别为2.78和1.89。