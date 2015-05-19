《热点聚焦》即便美元及债券走跌，投资人仍不愿琵琶别抱

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
**债市洗牌**
债券市场的洗牌无疑更加痛苦，薄弱的流动性更是加重弱势。交易商将流动性薄弱归咎于监管力度的收紧。而且美元的走势意味着，在短短几周时间内，美元多头第一季的获利便蒸发掉三分之二。
指标10年期美国公债收益率 周二报2.22%，一个月之前债市尚未大跌时报1.85%。10年期德国公债收益率 最新报0.65%，高于一个月之前的0.10%。
但投资者并没有被债券收益率的回升吓坏。据美银美林上周五称，最新一周投资者向全球债券基金注入19.6亿美元。
投机客仍押注欧元下跌。期货持仓情况显示，最新一周针对欧元的净空头总计251亿美元，虽然比一周之前减少15亿美元，但仍相当可观。欧元进一步上涨将有损投资者回报。
DoubleLine Capital联合创始人Jeffrey Gundlach的观点一直广受关注。他今年稍早表示，投资者应该为收益率飙升做好准备。他预期美元弱势会在短期内缓解。
Gundlach以抵押支持证券(MBS)为中心 的中期债券基金过去一年上涨1.6%，超过了可比巴克莱指标1.24%的回报率。
图表：
美元多头削减头寸 link.reuters.com/qeq74w
第一季与2014年各资产表现 link.reuters.com/rar44w
(完) (编译 龚芳/汪红英/王兴亚/刘秀红；审校 于春红/徐文焰/李婷仪/艾茂林)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。