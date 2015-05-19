《热点聚焦》即便美元及债券走跌，投资人仍不愿琵琶别抱

**债市洗牌**

债券市场的洗牌无疑更加痛苦，薄弱的流动性更是加重弱势。交易商将流动性薄弱归咎于监管力度的收紧。而且美元的走势意味着，在短短几周时间内，美元多头第一季的获利便蒸发掉三分之二。

指标10年期美国公债收益率 周二报2.22%，一个月之前债市尚未大跌时报1.85%。10年期德国公债收益率 最新报0.65%，高于一个月之前的0.10%。

但投资者并没有被债券收益率的回升吓坏。据美银美林上周五称，最新一周投资者向全球债券基金注入19.6亿美元。

投机客仍押注欧元下跌。期货持仓情况显示，最新一周针对欧元的净空头总计251亿美元，虽然比一周之前减少15亿美元，但仍相当可观。欧元进一步上涨将有损投资者回报。

DoubleLine Capital联合创始人Jeffrey Gundlach的观点一直广受关注。他今年稍早表示，投资者应该为收益率飙升做好准备。他预期美元弱势会在短期内缓解。

Gundlach以抵押支持证券(MBS)为中心 的中期债券基金过去一年上涨1.6%，超过了可比巴克莱指标1.24%的回报率。

图表：

美元多头削减头寸 link.reuters.com/qeq74w

第一季与2014年各资产表现 link.reuters.com/rar44w