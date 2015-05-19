中国股市：沪综指早盘放量收升2.7%，券商股领涨

路透北京5月19日 - 中国股市沪综指周二早盘放量收涨2.7%。分析师指出，今天早盘权重股带领大盘走出一波较大规模的反弹，近期领涨的中小板和创业板则表现相对偏弱。受华泰证券消息激励，券商板块领涨大盘。但今天市场反弹持续性不足，后市大盘仍面临调整风险。

沪综指 早盘收报4,400.20点，涨116.7点或2.72%，上证A股今日上午成交3,937亿元人民币，上日全天为5,864亿元。

“可能是最近市场调多了吧，就是最近权重股调的比较多了，然后有一些资金进去做一把反弹。”方正证券分析师陈敏指出。

他认为，最近入场的资金相对前期大幅减少，从资金面来看，新增资金入场规模难以推动权重股持续走强；另外4月份宏观经济数据低于市场预期，对经济敏感度较高的周期类股票基本面仍难有改善，近期经济疲弱仍然将拖累权重股持续走弱。

他并称，今日市场走势可能与腾讯和中国平安等入股华泰证券有一定关系。

中国大型券商--华泰证券 周一开始其高至52亿美元香港IPO（首次公开发售）路演，并已锁定腾讯 主席马化腾、中国平安 等13名基础投资者，合共认购其逾四成发售股份。