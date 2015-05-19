澳新汇市：新西兰元跳涨，之前新西兰央行发布通胀调查降低降息预期

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透惠灵顿5月19日 - 新西兰元周二跳涨至盘中高位，之前新西兰央行公布调查显示，通胀预期上升，让有关该央行未来数月降息的臆测降温。
新西兰央行公布的季度调查显示，企业经理人预计未来一年的年通胀率平均为1.32%，高于2月调查结果1.11%。 之后新西兰元兑美元涨近0.005美元至0.7414美元。
新西兰通胀年率一直盘旋在远低于央行2%目标的水准。投资者预计通胀年率上升可能使央行难以降息，即便越来越多的分析师认为有可能最早下月降息。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽 审校 于春红)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。