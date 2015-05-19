台湾股市：收升逾1%重返9,700点关口，因美股创高及苹果概念股发威

路透台北5月19日 - 台湾股市周二收升逾1%，重返9,700点关口上方。分析师表示，随着企业财报利空出尽，以及美股创高激励亚股全面走扬，台股也在苹果 概念股强势表态下趁势站回季线及9,700点关口，明显缓解市场对明日台指数结算变数的担忧。

大盘加权股价指数 收报9,716.77点，涨1.15%；今日成交初值 为1,068.87亿台币，上交易日修正后为934.28亿。

一位兆丰投顾不愿具名分析师表示，尽管外资至上日在台指期净空单部位仍达1.76万口，但从本周外资偏多操作台股现货来看，预估明日台指期结算不会刻意压低，自然结算的可能性大为提高，明日台股指数主交投区间料落在9,680-9,800点。

〞原本的财报利空告一段落，指数也回到支撑区，美股创新高让投资人放心不少。〞他说。

凯基投顾分析师张明祥表示，近期外资持续汇入，市场预期央行将会祭出措施赶钱入股，加以鸿海 今日领军苹果概念股反弹，带动大盘指数开高走高，抢在台指期结算前出现转折，外资表态舒缓台指期结算变数的隐忧。

他并预估，短线大盘指数上档压力暂看在9,797点，类股部分则点名金融族群及苹果概念股将成为这波的两大主轴，明日大盘指数主交投暂估在9,600-9,800点。

美股道指和标普500指数周一刷新收盘纪录，受助于苹果 上涨，以及经济数据疲弱暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会暂缓升息。