台湾股市：收升逾1%重返9,700点关口，因美股创高及苹果概念股发威

路透台北5月19日 - 台湾股市周二收升逾1%，重返9,700点关口上方。分析师表示，随着企业财报利空出尽，以及美股创高激励亚股全面走扬，台股也在苹果 概念股强势表态下趁势站回季线及9,700点关口，明显缓解市场对明日台指数结算变数的担忧。
大盘加权股价指数 收报9,716.77点，涨1.15%；今日成交初值 为1,068.87亿台币，上交易日修正后为934.28亿。
一位兆丰投顾不愿具名分析师表示，尽管外资至上日在台指期净空单部位仍达1.76万口，但从本周外资偏多操作台股现货来看，预估明日台指期结算不会刻意压低，自然结算的可能性大为提高，明日台股指数主交投区间料落在9,680-9,800点。
〞原本的财报利空告一段落，指数也回到支撑区，美股创新高让投资人放心不少。〞他说。
凯基投顾分析师张明祥表示，近期外资持续汇入，市场预期央行将会祭出措施赶钱入股，加以鸿海 今日领军苹果概念股反弹，带动大盘指数开高走高，抢在台指期结算前出现转折，外资表态舒缓台指期结算变数的隐忧。
他并预估，短线大盘指数上档压力暂看在9,797点，类股部分则点名金融族群及苹果概念股将成为这波的两大主轴，明日大盘指数主交投暂估在9,600-9,800点。
美股道指和标普500指数周一刷新收盘纪录，受助于苹果 上涨，以及经济数据疲弱暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会暂缓升息。
受惠于美股创高，亚股全面走高，本地时间13:39，亚太明晟(除日本)指数 涨0.14%；香港恒生指数 涨0.25%；上证综合指数 涨2.46%。(完)
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%