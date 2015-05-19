韩国汇市：韩元兑美元下跌，或创近两周来最大单日跌幅

“在一位美联储官员周一发表讲话后，市场预计美联储可能会推迟加息，美元接下来的涨势可能不会进一步加快，”东部证券的外汇分析师Park Yuna说。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，在美国通胀率长期过低的情况下，美联储应通过在明年年初之前将利率维持在近零水准，致力于将通胀提高至超过2%的央行目标水准。
三年期公债期货6月合约 跌0.01点至108.79。
0241GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,092.9 1,085.6
日圆/韩元 9.1013/076 9.0788
韩国公债期货 * 108.79 108.80
韩国综合股价指数 2,123.45 2,113.72
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%