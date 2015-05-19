韩国汇市：韩元兑美元下跌，或创近两周来最大单日跌幅

“在一位美联储官员周一发表讲话后，市场预计美联储可能会推迟加息，美元接下来的涨势可能不会进一步加快，”东部证券的外汇分析师Park Yuna说。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，在美国通胀率长期过低的情况下，美联储应通过在明年年初之前将利率维持在近零水准，致力于将通胀提高至超过2%的央行目标水准。

三年期公债期货6月合约 跌0.01点至108.79。

0241GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,092.9 1,085.6

日圆/韩元 9.1013/076 9.0788

韩国公债期货 * 108.79 108.80

韩国综合股价指数 2,123.45 2,113.72

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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